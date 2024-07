In enger Beziehung investiert in net digital-Aktien - die Kursreaktion

Insidertrade im Blick

Die net digital-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 13.06.2024 konnte bei net digital ein Insidertrade ausgemacht werden. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 21.06.2024 ein. 30.952 net digital-Papiere zu jeweils 2,10 EUR erwarb am 13.06.2024 SAENTIS Equity GmbH, in enger Beziehung. An diesem Tag stieg die net digital-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 6,80 Prozent auf 4,06 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der net digital-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 3,50 EUR. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 1.429.520 Papiere.

Bevor Hasenstab, Dr. Michael für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 16.12.2020 der letzte Insidertrade durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 300 Anteile zu jeweils 11,00 EUR an Hasenstab, Dr. Michael Vorstand.

Redaktion finanzen.net