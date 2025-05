net digital: Deutliches Umsatzwachstum angekündigt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatzanstieg um über 12 Prozent auf 11,0 Mio. Euro erzielt und dabei von der Erweiterung des Netzwerks an Schlüsselpartnern für das Payment-Geschäft sowie von dem starken Wachstum bei Mobilfunk und Festnetzdiensten profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei beim Ergebnis durch verstärkte Wachstumsinvestitionen in Marketing und Vertrieb sowie in den (technischen) Ausbau der Plattformen lediglich eine stabile Entwicklung verzeichnet [...]

