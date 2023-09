GBC

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den Umsatz um über 29 Prozent auf 10,7 Mio. Euro und das EBITDA um fast 21 Prozent auf rund 0,9 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen beim Nettoergebnis bedingt durch hohe Firmenwertabschreibungen aus erworbenen Tochtergesellschaften und höheren Steueraufwendungen ein Minus von -0,40 Mio. Euro (GJ 2021: -0,44 Mio. Euro) ausgewiesen. Bedingt durch eine Änderung in der Geschäftsstrategie eines wichtigen Acquiring-Bank-Geschäftspartners Ende Juni 2023 sei die ursprüngliche Prognose jedoch korrigiert worden. Vor diesem Hintergrund erwarte das Analystenteam einen Umsatz- und EBITDA-Rückgang 2023. Für das Folgejahr werde von GBC, basierend auf einer erwarteten Normalisierung der Acquiring-Bank-Struktur, mit Umsatzerlösen und einem EBITDA von 12,26 Mio. Euro bzw. 1,16 Mio. Euro gerechnet. Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2025 solle es zu einem starken Ausbau des (KI-gestützten) Payment-Geschäfts und einer signifikanten Ausweitung der KI-Softwareerlöse kommen. Im Rahmen eines DCF-Modells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 14,45 Euro (zuvor: 18,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



