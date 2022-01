Die Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die net digital AG aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 20,60 Euro je Aktie. Das Unternehmen ziele mit digitalen mobilen Lösungen auf den Milliarden-Markt des bargeldlosen Payment-Sektors und profitiere somit vom Trend zum digitalen Bezahlen.

Nach Aussage der Analysten habe die net service AG, die 2021 in die heutige net digital AG im Rahmen eines Reverse-IPOs eingebracht worden sei, Pro-forma-Umsätze von 8,82 Mio. Euro erwirtschaftet. Auf operativer Ebene habe das Unternehmen ein Pro-forma-EBITDA von 0,67 Mio. Euro erreicht. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarte das Analystenteam vor dem Hintergrund der andauernden Covid-19-Situation und dem dadurch schwächeren Umsatzverlauf im ersten Halbjahr einen Konzernumsatz von 8,26 Mio. Euro und ein EBITDA von 0,71 Mio. Euro. Basierend auf der vielversprechenden Wachstumsstrategie und der guten Marktposition des Unternehmens solle es dem Konzern gelingen, ab dem Geschäftsjahr 2022 und auch in den Folgejahren ein dynamisches Wachstum zu erreichen.

Dementsprechend rechne GBC für 2022 mit einem signifikanten Umsatzanstieg auf 9,93 Mio. Euro. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2023 solle der Umsatz weiter auf 12,92 Mio. Euro klettern. Parallel hierzu kalkuliere das Analystenteam aufgrund des sehr skalierbaren Geschäftsmodells mit einer überproportionalen EBITDA-Entwicklung auf 0,91 Mio. Euro im Jahr 2022 und 1,49 Mio. Euro im Jahr 2023. Basierend auf den Prognosen und mithilfe eines DCF-Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert zum Ende des Geschäftsjahres 2022 von 20,60 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“



