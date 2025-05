Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller sei 2025 mit einem operativen Verlust im ersten Quartal schwach gestartet, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet mit einem weiteren Jahr, dessen Geschäftsentwicklung vor allem vom späteren Verlauf abhängt, geht aber schon in diesem Quartal von einer Verbesserung aus./rob/gl/edh

