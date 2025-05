Deutsche Bank AG

ASOS Buy

11:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 450 auf 440 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management mache erhebliche Fortschritte auf dem Weg zum neuen Geschäftsmodell und habe ein gesundes Umsatzwachstum in den am weitesten entwickelten Bereichen des Online-Modehändlers erreicht, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2025 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com