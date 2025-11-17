net digital: Prognosen angehoben

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Konzernumsatz auf 13,15 Mio. Euro mehr als verdoppelt, während das EBITDA sprunghaft auf 1,31 Mio. Euro (HJ 2024: 0,16 Mio. Euro) gestiegen ist. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei das Management auch für den weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2025 positiv gestimmt. So habe die Gesellschaft Ende Oktober erneut den bisherigen Jahresausblick angehoben. Demnach erwarte das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 33,0 bis 35,0 Mio. Euro (zuvor: 23,0 bis [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.