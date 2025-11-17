DAX23.766 -0,5%Est505.661 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,95 +2,6%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.396 +1,3%Euro1,1605 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.085 +0,1%
net digital: Prognosen angehoben

17.11.25 11:12 Uhr

Werte in diesem Artikel
Aktien
net digital
17,80 EUR 2,80 EUR 18,67%
Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Konzernumsatz auf 13,15 Mio. Euro mehr als verdoppelt, während das EBITDA sprunghaft auf 1,31 Mio. Euro (HJ 2024: 0,16 Mio. Euro) gestiegen ist. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
Nach Aussage der Analysten sei das Management auch für den weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2025 positiv gestimmt. So habe die Gesellschaft Ende Oktober erneut den bisherigen Jahresausblick angehoben. Demnach erwarte das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 33,0 bis 35,0 Mio. Euro (zuvor: 23,0 bis [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Analysen zu net digital

DatumRatingAnalyst
11:14net digital KaufenGBC
27.05.2025net digital KaufenGBC
12.11.2024net digital KaufenGBC
14.11.2023net digital KaufenGBC
07.09.2023net digital KaufenGBC
