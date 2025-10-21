Netflix Aktie
Marktkap. 453,66 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Wir bleiben Abonnenten", schrieb James Heaney am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Die Ergebnisse seien zwar durchwachsen gewesen, und der fehlende Ausblick auf 2026 sorge für eine gewisse Wachstumsunsicherheit. An der aus seiner Sicht "bullischen" Anlagestory ändere sich jedoch nichts, so Heaney weiter. Er sieht noch einen langen Weg mit zweistelligem Umsatzwachstum und Steigerungen der Profitabilität./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 22:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 1.500,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 1.241,35
|Abst. Kursziel*:
20,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 1.161,80
|Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.415,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|08:01
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08:01
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.