ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'

22.10.25 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.003,80 EUR -67,40 EUR -6,29%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 1300 auf 1275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl das vergangene Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal sähen insgesamt ordentlich aus, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Der Zwischenbericht des Streaminganbieters beinhalte für die Markterwartungen aber nicht viel Veränderungspotenzial - diese könnten nun ein wenig sinken. Für das Programmangebot im Schlussquartal sehe es aber gut aus. Außerdem dürften die Signale im Fokus stehen, dass Netflix die Tür für selektive Zukäufe offen halte - bisher habe das Unternehmen keine größeren Akquisitionen getätigt./gl/ag

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:22 / EDT

Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
08:01Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Netflix BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
17.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
16.10.2025Netflix BuyUBS AG
