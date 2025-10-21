Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 1.236,59 USD ab.

Das Papier von Netflix befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 1.236,59 USD ab. Bei 1.232,00 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.242,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 183.625 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,44 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 744,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.01.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

