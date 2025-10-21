Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1.242,67 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1.242,67 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.247,46 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.242,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 548.690 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.340,93 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 744,34 USD. Mit einem Kursverlust von 40,10 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,40 USD erwirtschaftet worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 15.01.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,39 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

