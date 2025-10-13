DAX 24.120 -1,1%ESt50 5.512 -1,0%MSCI World 4.277 -0,2%Top 10 Crypto 15,48 -2,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.737 -2,9%Euro 1,1559 -0,1%Öl 62,17 -1,9%Gold 4.140 +0,7%
Netflix Aktie

1.043,20 EUR -12,00 EUR -1,14 %
1.211,50 USD -8,32 USD -0,68 %
Marktkap. 448,13 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

1.043,20 EUR -12,00 EUR -1,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Bei der Vorlage der Resultate für das dritte Quartal dürften sich die Anleger auf die erwartete Beschleunigung bei der Nutzung der angebotenen Inhalte (Engagement) fokussieren, schrieb James Heaney in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im sogenannten "Engagement Report" wird erfasst, wie viele Stunden die Angebote des Film-Streaming-Anbieters weltweit angesehen werden. Im ersten Halbjahr sei die Nutzung nur um ein Prozent gestiegen./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 21:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 1.500,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 1.219,03		 Abst. Kursziel*:
23,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 1.211,50		 Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.421,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

