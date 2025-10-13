Netflix Aktie
Marktkap. 448,13 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Bei der Vorlage der Resultate für das dritte Quartal dürften sich die Anleger auf die erwartete Beschleunigung bei der Nutzung der angebotenen Inhalte (Engagement) fokussieren, schrieb James Heaney in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im sogenannten "Engagement Report" wird erfasst, wie viele Stunden die Angebote des Film-Streaming-Anbieters weltweit angesehen werden. Im ersten Halbjahr sei die Nutzung nur um ein Prozent gestiegen./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 21:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 1.500,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 1.219,03
|Abst. Kursziel*:
23,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 1.211,50
|Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.421,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
