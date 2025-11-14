Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 98,90 auf 85,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam schröpfte am Freitagabend seinen Bewertungsmaßstab für die Franzosen aufgrund ihrer geringeren Eigenkapitalrendite (RoTE) gegenüber der Konkurrenz und der Bedenken hinsichtlich des Kapitalüberschusses. Grundsätzlich bleibt er allerdings von BNP überzeugt und hält die Aktien für günstig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

