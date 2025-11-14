DAX 23.705 -0,7%ESt50 5.644 -0,9%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,87 +1,9%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 81.804 +0,6%Euro 1,1595 -0,2%Öl 64,64 +0,5%Gold 4.072 -0,2%
BNP Paribas Aktie

68,25 EUR -0,37 EUR -0,54 %
STU
62,70 CHF -0,54 CHF -0,85 %
BRX
Marktkap. 75,98 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

13:16 Uhr
BNP Paribas Buy
BNP Paribas S.A.
68,25 EUR -0,37 EUR -0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 98,90 auf 85,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam schröpfte am Freitagabend seinen Bewertungsmaßstab für die Franzosen aufgrund ihrer geringeren Eigenkapitalrendite (RoTE) gegenüber der Konkurrenz und der Bedenken hinsichtlich des Kapitalüberschusses. Grundsätzlich bleibt er allerdings von BNP überzeugt und hält die Aktien für günstig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

