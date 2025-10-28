BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten
Werte in diesem Artikel
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank höherer Einnahmen Kurs auf ihr Gewinnziel gehalten. Die Erträge nahmen um fünf Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Euro zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Der Überschuss wuchs um sechs Prozent auf gut drei Milliarden Euro. Dabei machte die Bank höhere Belastungen durch drohende Kreditausfälle wett, vor allem wegen eines besonderen Falls im Handelsgeschäft.
Dennoch sieht Bankchef Jean-Laurent Bonnafé BNP wie geplant auf dem Weg zu einem Gewinn von mehr als 12,2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Mit seinen Ergebnissen und seiner Prognose traf das Institut in etwa die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./stw/men/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|13.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2021
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2020
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen