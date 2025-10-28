DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
AKTIEN IM FOKUS: Bankaktien driften nach Zahlen auseinander

28.10.25 10:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
67,34 EUR -2,03 EUR -2,93%
HSBC Holdings plc
11,82 EUR 0,32 EUR 2,78%
LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Uneinheitliche Signale haben Geschäftszahlen aus dem Banksenktor am Dienstag geliefert. Dies spiegelte sich in der unterschiedlichen Kursentwicklung wider. Während HSBC um 2,8 Prozent stiegen, verloren BNP Paribas 2,7 Prozent. Letztere setzten damit die Abwärtsbewegung seit dem Jahreshoch im Bereich von 84 Euro fort, während HSBC sich nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch bewegen.

Die Analysten der Citigroup sprachen bei BNP von einem enttäuschenden Vorsteuergewinn im dritten Quartal. Insgesamt habe die Entwicklung in dem Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, hieß es von der RBC. Allerdings habe die französische Bank sowohl den Ausblick für das laufende Jahr als auch die Ziele für 2026 bestätigt.

Zu HSBC merkte Analyst Matt Britzman von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown an, dass die Bank auf bereinigter Basis im dritten Quartal stark abgeschnitten habe. Taktgeber sei aber der erhöhte Ausblick für das laufende Jahr. Dabei erscheine die neue Schätzung noch immer konservativ und lasse damit Raum für positive Überraschungen./mf/mis

