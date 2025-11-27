ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
Analysen zu HSBC Holdings plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|29.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.2021
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen