ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1230 Pence

27.11.25 10:34 Uhr
HSBC Holdings plc
12,30 EUR -0,02 EUR -0,16%
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen. Die Auswirkungen auf Banken seien minimal und dies sei positiv, schrieb Analyst Aman Rakkar am Mittwochnachmittag. Banken spielten im britischen Haushalt wieder einmal keine Rolle, denn wie von ihm erwartet werde es keine besonderen Steuern auf Bankgeschäfte geben. Die Reform des ISA-Systems sowie Steuern auf Ersparnisse und Immobilien dürften nur minimale Auswirkungen haben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:13 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
08:46HSBC OverweightBarclays Capital
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025HSBC NeutralUBS AG
30.10.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:46HSBC OverweightBarclays Capital
29.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
28.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
03.11.2025HSBC NeutralUBS AG
30.10.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025HSBC HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

