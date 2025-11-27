AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie erholt - Details zum Sparplan veröffentlicht
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von WACKER CHEMIE haben sich Donnerstag nach der Veröffentlichung von Details zum angekündigten Sparprogramm um bis zu 3 Prozent erholt. Damit machten die Papiere des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers ihre Vortagesverluste zeitweise wett, blieben aber in ihrer jüngsten Handelsspanne.
Wacker Chemie nannte Eckpunkte eines Kostenprogramms, mit dem man jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen will. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass man mit dem Programm Kostensteigerungen abfedern kann.
"Wie viele andere Unternehmen in der Chemieindustrie steht Wacker wirtschaftlich unter Druck" - diese Erinnerung in der Unternehmensmeldung kam am Markt letztlich nicht gut an. Zuletzt lagen Wacker-Aktien nur noch 0,9 Prozent im Plus./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf WACKER CHEMIE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WACKER CHEMIE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.2025
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.2024
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.2024
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen