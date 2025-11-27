DAX23.764 +0,2%Est505.647 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +0,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.908 +1,1%Euro1,1583 -0,1%Öl63,15 +0,1%Gold4.155 -0,2%
AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie erholt - Details zum Sparplan veröffentlicht

27.11.25 11:44 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von WACKER CHEMIE haben sich Donnerstag nach der Veröffentlichung von Details zum angekündigten Sparprogramm um bis zu 3 Prozent erholt. Damit machten die Papiere des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers ihre Vortagesverluste zeitweise wett, blieben aber in ihrer jüngsten Handelsspanne.

Wacker Chemie nannte Eckpunkte eines Kostenprogramms, mit dem man jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen will. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass man mit dem Programm Kostensteigerungen abfedern kann.

"Wie viele andere Unternehmen in der Chemieindustrie steht Wacker wirtschaftlich unter Druck" - diese Erinnerung in der Unternehmensmeldung kam am Markt letztlich nicht gut an. Zuletzt lagen Wacker-Aktien nur noch 0,9 Prozent im Plus./ag/mis

