ROUNDUP: Wacker Chemie streicht viele Stellen - Hauptlast in Deutschland

27.11.25 12:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
65,20 EUR -0,35 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - WACKER CHEMIE will wegen der fortgesetzten Branchenflaute im Rahmen des in groben Zügen angekündigten Kostenprogramms jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Der größte Teil der Stellen soll dabei an den deutschen Standorten abgebaut werden.

Weltweit beschäftigte der Konzern Ende 2024 gut 16.600 Menschen, davon etwa 10.700 in Deutschland. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Unternehmenschef Christian Hartel hatte Ende Oktober ein Sparprogramm angekündigt, nun folgten die ersten Details. "Ziel ist es, durch die Einsparungen unsere Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken", so Hartel laut Mitteilung. "Insbesondere am Standort Deutschland erweisen sich die viel zu hohen Energiepreise und bürokratische Hemmnisse weiterhin als zentraler Bremsklotz für eine erfolgreiche Entwicklung der chemischen Industrie."

Ende Oktober musste Wacker den Jahresausblick in der Tendenz senken. So ringt die gesamte Branche nicht nur mit den Problemen in Deutschland, vor allem die seit Jahren andauernde schwere Immobilienkrise in China hinterlässt Spuren. Zudem drängen zunehmend chinesische Chemieunternehmen mit Exporten nach Europa. In den ersten neun Monaten 2025 fiel bei Wacker denn auch unter dem Strich ein Verlust von 105 Millionen Euro an.

Die Aktien erholten sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Spardetails um bis zu drei Prozent. Damit machten die Papiere des Spezialchemiekonzerns und Solarzulieferers ihre Vortagesverluste zeitweise wett, blieben aber in ihrer jüngsten Handelsspanne. Zuletzt betrug das Plus noch zwei Prozent. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass der Konzern mit dem Sparprogramm Kostensteigerungen abfedern kann./mis/stk

