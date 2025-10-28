DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1200 Pence

28.10.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,82 EUR 0,32 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:05 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
10:56HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
09:16HSBC OverweightBarclays Capital
08:36HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01HSBC HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:16HSBC OverweightBarclays Capital
21.10.2025HSBC OverweightBarclays Capital
06.10.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2025HSBC BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:56HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
08:36HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01HSBC HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen