ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1200 Pence

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:05 / GMT

