ANALYSE-FLASH: Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1200 Pence
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:05 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
Analysen zu HSBC Holdings plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:16
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2025
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:36
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.2021
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen