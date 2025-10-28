HSBC erhöht Ziele für Rendite und Zinsüberschuss leicht - Aktie legt zu
Werte in diesem Artikel
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. Bei der Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten werde 2025 jetzt ein Wert im mittleren Zehnprozentbereich oder mehr erwartet, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Bislang hatte die Bank eine Rendite im mittleren Zehnprozentbereich in Aussicht gestellt. Das Ziel für den Zinsüberschuss wurde um eine Milliarde Dollar auf 43 Milliarden Dollar oder mehr erhöht.
Im dritten Quartal lag die Eigenkapitalrendite vor Sonderposten bei 16,4 Prozent und damit einen halben Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. An der Börse kamen die erhöhte Prognose sowie das Zahlenwerk gut an. In Hongkong bauten die Papiere nach der Vorlage der Quartalsbilanz die Gewinne aus und legten zuletzt drei Prozent zu./zb/mne/stk
