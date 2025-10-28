HSBC Aktie
Marktkap. 205,38 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 950 auf 1010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 um 4 bis 6 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,10 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,68 £
|Abst. Kursziel*:
-5,41%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,47 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
