HSBC Aktie

12,10 EUR +0,18 EUR +1,51 %
STU
11,18 CHF +0,26 CHF +2,39 %
BRX
Marktkap. 205,38 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

17:16 Uhr
HSBC Neutral
HSBC Holdings plc
12,10 EUR 0,18 EUR 1,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 950 auf 1010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 um 4 bis 6 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,10 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,68 £		 Abst. Kursziel*:
-5,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,47 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

