Druck auf Banken und Bonds

Aktien von Société Générale & Co. fallen: Staatskrise in Frankreich

06.10.25 11:25 Uhr
Aktien von Société Générale & Co.: Rücktritt des französischen Premierministers belastet | finanzen.net

Der überraschende und rasche Rücktritt des französischen Premierministers Sebastien Lecornu hat Europas Bankensektor am Montag schwer belastet.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BNP Paribas S.A.
74,33 EUR -2,88 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
16,93 EUR -0,13 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SEB S.A.
51,80 EUR -14,10 EUR -21,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Société Générale (Societe Generale)
53,52 EUR -3,22 EUR -5,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er fiel an das Ende des Branchentableaus des Stoxx Europe 600, wobei zuvorderst die Kurse französischer Banken absackten.

Wer­bung

Société Générale büßten 6,8 Prozent ein, BNP Paribas 5,7 Prozent und Crédit Agricole 5,4 Prozent. Im EuroStoxx 50 gaben Santander, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UniCredit und BBVA und ING zwischen 1,0 und 2,1 Prozent nach. Außerhalb des Euroraums verloren Barclays 1,2 Prozent und UBS 0,6 Prozent.

So nimmt die politische und damit auch die wirtschaftliche Unsicherheit wegen der Regierungskrise in Frankreich zu. Nach nur vier Wochen im Amt trat Lecornu an diesem Montag überraschend zurück. Am Vorabend hatte der Politiker die Verteilung der Schlüsselressorts in der künftigen Regierung bekanntgemacht und damit die Konservativen gegen sich aufgebracht, die prompt mit einem Rückzug aus der Regierung drohten.

"Der derart rasche Rücktritt von Lecornu sorgt für erneute Unsicherheit unter den Investoren, vor allem weil damit weiter unklar bleibt, wie Frankreich aus der angespannten Finanzlage kommen will", erklärte Börsenexperte Andreas Lipkow.

Wer­bung

Der Rücktritt brachte im Handel mit Euro-Staatsanleihen auch die französischen Bonds stark unter Druck. Ihre Verzinsung stieg im Gegenzug kräftig. Die Rendite richtungsweisender 10-jähriger französischer Anleihen legte in der Spitze auf knapp 3,6 Prozent zu und war von einem Höchststand seit März nicht mehr weit entfernt. Das zeige deutlich, dass Investoren beim Kauf französischer Staatsanleihen inzwischen deutlich höhere Risikoprämien forderten, sagte ein Börsianer.

/ck/bek/mis

PARIS (dpa-AFX)

