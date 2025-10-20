BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,27 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der BNP Paribas von 94 auf 80 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Flora Bocahut sprach in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend von gestiegener Unsicherheit angesichts möglicher Kosten in der Causa Sudan. Dies werde eine mögliche Neubewertung in den kommenden Monaten bremsen - trotz niedrigstem Kurs-Gewinn-Verhältnis der Branche und wohl anziehender Ergebnisdynamik./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 23:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
67,55 €
|Abst. Kursziel*:
18,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,61%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,59 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
