Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der BNP Paribas von 94 auf 80 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Flora Bocahut sprach in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend von gestiegener Unsicherheit angesichts möglicher Kosten in der Causa Sudan. Dies werde eine mögliche Neubewertung in den kommenden Monaten bremsen - trotz niedrigstem Kurs-Gewinn-Verhältnis der Branche und wohl anziehender Ergebnisdynamik./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:00 / GMT

