ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|13.10.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|16.09.2025
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2021
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2020
|BNP Paribas Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|03.11.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
|16.10.2020
|BNP Paribas Underweight
|Barclays Capital
