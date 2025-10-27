BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,37 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,32 €
|Abst. Kursziel*:
33,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
66,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,49%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
