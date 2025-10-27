JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Neutral

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

