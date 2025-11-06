BNP Paribas Aktie
Marktkap. 72,83 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es sei offen über den Weg der französischen Bank hin zu einer 13-prozentigen Kernkapitalquote diskutiert worden, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,85 €
|Abst. Kursziel*:
44,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,77%
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|16:16
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
