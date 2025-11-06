DAX 23.555 -0,8%ESt50 5.568 -0,8%MSCI World 4.288 -0,8%Top 10 Crypto 13,54 -3,1%Nas 22.664 -1,7%Bitcoin 86.970 -0,9%Euro 1,1577 +0,3%Öl 63,57 %Gold 4.001 +0,6%
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 72,83 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

BNP Paribas S.A.
65,62 EUR 0,56 EUR 0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es sei offen über den Weg der französischen Bank hin zu einer 13-prozentigen Kernkapitalquote diskutiert worden, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,85 €		 Abst. Kursziel*:
44,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,77%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

16:16 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
29.10.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BNP Paribas Halten DZ BANK
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Hochrechnung EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Start
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 startet in der Gewinnzone
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 am Nachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times BNP Paribas drops pledge not to finance ‘controversial weapons’
