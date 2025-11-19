DAX23.253 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
EON SE im Blick

EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag billiger

19.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 15,35 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 15,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,29 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 801.282 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,52 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,96 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 19.05.2027.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

