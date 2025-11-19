EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag billiger

EON SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 15,35 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 15,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,29 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 801.282 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,52 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,96 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 19.05.2027.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

