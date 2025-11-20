EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,45 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 15,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.128.902 EON SE-Aktien.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,15 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 48,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,570 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie