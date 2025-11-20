EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,31 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,31 EUR an der Tafel. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,31 EUR aus. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,23 EUR ab. Bei 15,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 84.964 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Am 12.11.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

