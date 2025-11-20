EON SE Aktie News: EON SE am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 15,45 EUR.
Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 15,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 15,48 EUR. Bei 15,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 494.324 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 48,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,570 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 12.11.2025 vor. EON SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 15,96 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,76 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
