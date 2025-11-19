EON SE Aktie News: EON SE zieht am Mittwochnachmittag an

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 15,48 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 15,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 15,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,29 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.670.022 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,570 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 12.11.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,77 Prozent auf 15,96 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,76 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 19.05.2027.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

