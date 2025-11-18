EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,21 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von EON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 15,21 EUR ab. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.735.563 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 8,85 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 12.11.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 19.05.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy
EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: E.ON
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|EON SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|12.11.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen