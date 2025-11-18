EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,21 EUR ab.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 15,21 EUR ab. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.735.563 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 8,85 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 12.11.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 19.05.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

