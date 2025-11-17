EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag kaum bewegt

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,26 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 15,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 15,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 748.455 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. 8,49 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,570 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

EON SE veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 15,96 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 19.05.2027.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

