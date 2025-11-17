EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 15,18 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,18 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 15,16 EUR. Bei 15,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 372.903 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. 9,06 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 45,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 12.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,77 Prozent auf 15,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 19.05.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie