Plug Power-Aktie im Fokus: Wie Analysten auf die Bilanz reagieren

13.08.25 11:09 Uhr
Gute Zahlen, aber riesige Probleme! Das steckt hinter den alarmierenden Warnungen der Analysten zur NASDAQ-Aktie Plug Power | finanzen.net

Die jüngsten Quartalszahlen des Wasserstoffunternehmens Plug Power zeigen sowohl Fortschritte als auch anhaltende Herausforderungen auf dem Weg zur Profitabilität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,31 EUR 0,02 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg
• Trotz Verbesserungen bei der Bruttomarge bleibt das Unternehmen unprofitabel und kämpft mit einem anhaltend hohen Barmittelverbrauch
• Analysten bewerten die Aktie unterschiedlich

Plug Power hat im zweiten Quartal 2025 seine Umsätze gesteigert und die Bruttomarge deutlich verbessert. Allerdings bleibt das Unternehmen unprofitabel und verbraucht weiterhin hohe Mengen an Barmitteln, was zu unterschiedlichen Bewertungen von Analysten führt.

Fortschritte im zweiten Quartal und anhaltende Herausforderungen

Plug Power verbuchte im zweiten Quartal einen Umsatz von 174 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Dieser Anstieg wurde durch die starke Nachfrage nach GenDrive-Brennstoffzellen, GenFuel-Wasserstoffinfrastruktur und GenEco-Elektrolyseuren angetrieben. Die Bruttomarge verbesserte sich von -92 Prozent auf -31 Prozent, was auf höhere Einnahmen, Kostensenkungen im Servicebereich und bessere Wasserstoffpreise zurückgeführt wird. Das Unternehmen macht zudem Fortschritte bei seiner Initiative zur Kostensenkung, dem "Project Quantum Leap", und konnte eine strategische Vereinbarung zur Wasserstoffversorgung verlängern. Trotz dieser Verbesserungen weist Plug Power weiterhin eine negative Bruttomarge auf. Das Unternehmen strebt an, bis zum vierten Quartal dieses Jahres eine ausgeglichene Bruttomarge zu erreichen.

Liquiditätssituation und Finanzierungsbedarf

Dabei verbrauchte Plug Power in den ersten sechs Monaten des Jahres 385 Millionen US-Dollar an Barmitteln, obwohl der Cash-Burn im Jahresvergleich um über 40 Prozent sank. Um den operativen Betrieb und die Expansion zu finanzieren, sicherte sich das Unternehmen im März 280 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Aktien und schloss im Mai eine besicherte Kreditfazilität in Höhe von 525 Millionen US-Dollar ab. Plug Power beendete das zweite Quartal mit 140 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Ein Bericht von Motley Fool merkt an, dass das Unternehmen bei der derzeitigen Burn-Rate möglicherweise nur noch für einige Quartale über ausreichende Liquidität verfügt. Demnach müsste Plug Power wohl weiteres Kapital aufnehmen, bis das Unternehmen, das die Profitabilität erst für 2028 erwartet, profitabel wird. Die hohe Anzahl ausstehender Aktien, die durch Eigenkapitalemissionen entstanden ist, hat den Aktienkurs stark unter Druck gesetzt.

Unterschiedliche Analysteneinschätzungen nach der Plug Power-Bilanz

Die Analysten teilen sich in ihrer Bewertung von Plug Power auf. H.C. Wainwright bestätigte laut Investing.com seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 3,00 US-Dollar. Die Begründung dafür sind verbesserte Servicemargen und eine geringere regulatorische Unsicherheit. Dagegen bestätigte JPMorgan seine "Neutral"-Einstufung, obwohl der Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen übertraf. BMO Capital senkte das Kursziel von 1,10 US-Dollar auf 1,00 US-Dollar und behielt die Einstufung "Underperform" bei, da man sich Sorgen über den schrumpfenden Barmittelbestand macht. Der Analyst von BMO Capital, Ameet Thakkar, räumte jedoch "gewisse Verbesserungen bei den Kosten und Bruttomargen" ein. Die Kursziele der Analysten für die Aktie reichen von 0,55 US-Dollar bis 5,00 US-Dollar.

Die Aktien von Plug Power verloren gestern an der NASDAQ 2,53 Prozent auf 1,54 US-Dollar. Vorbörslich am Mittwoch zeigt sich das Papier unbewegt bei 1,54 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

