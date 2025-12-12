DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.940 -0,3%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1746 -0,1%Öl 65,26 +1,3%Gold 4.936 +0,0%
STRATEC Aktie

STRATEC Aktien-Sparplan
22,80 EUR +0,35 EUR +1,56 %
STU
Marktkap. 275,94 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
NEU
WKN STRA55

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000STRA555

Symbol SRBZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STRATEC SE Buy

12:46 Uhr
STRATEC SE Buy
STRATEC SE
22,80 EUR 0,35 EUR 1,56%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,70 €		 Abst. Kursziel*:
102,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
101,75%
Analyst Name:
Sam England 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

