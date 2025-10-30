10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,15 Prozent im Plus bei 24.160,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,3 Prozent auf 51.463,77 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,18 Prozent auf 4.009,07 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich 0,16 Prozent schwächer bei 26.304,39 Einheiten ab.

3. EZB-Entscheid am Mittag

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer anstehenden Sitzung höchstwahrscheinlich beschließen, die Leitzinsen unverändert zu belassen. Die größere Aufmerksamkeit und Spannung richtet sich stattdessen auf die Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde .

4. VW-Aktie: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert

Volkswagen hat im dritten Quartal trotz des widrigen Umfelds in der Autobranche und hohen Belastungen infolge der Neuausrichtung bei Porsche besser abgeschnitten als von vielen Analysten befürchtet. Zur Nachricht

5. Apple, Amazon, Reddit, Coinbase und Strategy legen Zahlen vor

Die Aktien von Apple, Amazon, Reddit, Coinbase und Strategy rücken heute mit der Finanzvorlage am US-Markt in den Fokus. Was Analysten erwarten

6. AIXTRON-Aktie: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON hofft mit Blick auf das kommende Jahr auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Zur Nachricht

7. Scout24-Aktie: Umsatz und Gewinn gesteigert - zuversichtlicher für 2025

Scout24 hat im dritten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Abonnements sowohl bei Privat- als auch bei professionellen Kunden profitiert. Zur Nachricht

8. HelloFresh-Aktie: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt

HelloFresh hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet und unter dem Strich wieder einen Verlust eingefahren. Zur Nachricht

9. Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt

Knorr-Bremse hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung der Rail-Sparte bei leicht rückläufigen Umsätzen deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

Lufthansa-Aktie: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer

Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert. Zur Nachricht