DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1617 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.966 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
10 vor 9

10 Börsennews am Donnerstag - EZB-Entscheid voraus - Apple, Amazon, Reddit, Coinbase und Strategy legen Zahlen vor

30.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - EZB mit Leitzinsentscheid - Aktien im Blick: Apple, Amazon, Reddit, Coinbase und Strategy legen Bilanzen vor | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.124,2 PKT -154,4 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.346,1 PKT -87,6 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.325,6 PKT 18,0 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.016,3 PKT 28,1 PKT 0,70%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,15 Prozent im Plus bei 24.160,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Japan gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,3 Prozent auf 51.463,77 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,18 Prozent auf 4.009,07 Zähler.

Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich 0,16 Prozent schwächer bei 26.304,39 Einheiten ab.

3. EZB-Entscheid am Mittag

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer anstehenden Sitzung höchstwahrscheinlich beschließen, die Leitzinsen unverändert zu belassen. Die größere Aufmerksamkeit und Spannung richtet sich stattdessen auf die Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

4. VW-Aktie: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert

Volkswagen hat im dritten Quartal trotz des widrigen Umfelds in der Autobranche und hohen Belastungen infolge der Neuausrichtung bei Porsche besser abgeschnitten als von vielen Analysten befürchtet. Zur Nachricht

Wer­bung

5. Apple, Amazon, Reddit, Coinbase und Strategy legen Zahlen vor

Die Aktien von Apple, Amazon, Reddit, Coinbase und Strategy rücken heute mit der Finanzvorlage am US-Markt in den Fokus. Was Analysten erwarten

6. AIXTRON-Aktie: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON hofft mit Blick auf das kommende Jahr auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Zur Nachricht

7. Scout24-Aktie: Umsatz und Gewinn gesteigert - zuversichtlicher für 2025

Scout24 hat im dritten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Abonnements sowohl bei Privat- als auch bei professionellen Kunden profitiert. Zur Nachricht

8. HelloFresh-Aktie: Ausblick nach Umsatzrückgang bestätigt

HelloFresh hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet und unter dem Strich wieder einen Verlust eingefahren. Zur Nachricht

9. Knorr-Bremse-Aktie: Marge zieht im 3. Quartal an - Prognose bekräftigt

Knorr-Bremse hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung der Rail-Sparte bei leicht rückläufigen Umsätzen deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

Lufthansa-Aktie: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer

Ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten haben bei der Lufthansa im Sommer einen Gewinnanstieg verhindert. Zur Nachricht

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com