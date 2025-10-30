DAX24.116 ±-0,0%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -4,2%Nas23.768 -0,8%Bitcoin93.413 -1,5%Euro1,1576 -0,2%Öl64,52 -0,6%Gold3.992 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie
Tesla-Aktie: Neue Hoffnung auf ein Elektroauto unterhalb der Preisklasse des Model Y Tesla-Aktie: Neue Hoffnung auf ein Elektroauto unterhalb der Preisklasse des Model Y
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Risikoaversion

Bitcoin im Abwärtstrend: Kurs fällt am dritten Tag in Folge unter 108.000 Dollar

30.10.25 15:37 Uhr
Dreitägiger Verlustserie: Bitcoin-Kurs rutscht unter die Marke von 108.000 US-Dollar | finanzen.net

Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag weiter gefallen.

Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 107.900 US-Dollar gehandelt und damit etwa vier Prozent tiefer als am Vortag. Seit Montag ist der Kurs des Bitcoin um etwa 6.000 Dollar gefallen.

Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der US-Notenbank Fed, die beim Bitcoin für Verkaufsdruck gesorgt hätten. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zwar zum zweiten Mal in Folge leicht gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell, dämpfte aber mit Aussagen nach der Zinsentscheidung die Erwartungen. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er.

Die Spekulation auf nicht weiter fallende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt belastet den Bitcoin. Nach Einschätzung von Charlie Sherry, Finanzchef der Handelsplattform BTC Markets, haben die Aussagen von Powells "eine gewisse Risikoaversion ausgelöst". Darunter habe auch der Bitcoin gelitten, der zu den besonders riskanten Anlageformen zählt. Zuletzt hatte die Kryptowährung Anfang Oktober ein Rekordhoch erreicht, bei etwa 126.000 Dollar.

/jkr/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: BSDEX, Sergei Babenko / Shutterstock.com