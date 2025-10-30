Risikoaversion

Der Kurs des Bitcoin ist am Donnerstag weiter gefallen.

Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei 107.900 US-Dollar gehandelt und damit etwa vier Prozent tiefer als am Vortag. Seit Montag ist der Kurs des Bitcoin um etwa 6.000 Dollar gefallen.

Marktbeobachter verwiesen auf Aussagen der US-Notenbank Fed, die beim Bitcoin für Verkaufsdruck gesorgt hätten. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen zwar zum zweiten Mal in Folge leicht gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell, dämpfte aber mit Aussagen nach der Zinsentscheidung die Erwartungen. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er.