Rohstoffmarkt

Warum die Ölpreise etwas nachgeben

30.10.25 10:23 Uhr
Fallende Ölpreise: Chancen & Risiken | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember gab um 43 Cent auf 64,49 US-Dollar nach. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 60,09 Dollar und damit 39 Cent weniger als am Vortag.

Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee steuert damit weiterhin auf den dritten monatlichen Rückgang in Folge zu. Generell werden die Notierungen durch die Sorge vor einem zu starken Angebot auf dem Weltmarkt belastet. Am Ölmarkt haben die Anleger daher verstärkt die Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ im Blick.

Am Wochenende treffen sich Vertreter der OPEC+. Es wird erwartet, dass sich der Verbund, indem Mitglieder der OPEC und andere wichtigen Förderstaaten wie Russland organisiert sind, auf eine weitere Erhöhung der Fördermenge im Dezember verständigen wird. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) vor einem Überangebot auf dem Ölmarkt gewarnt.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

