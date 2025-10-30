Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Scout24-Aktie
RBC Capital Markets hat die Scout24-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa sprach am Donnerstag im ersten Kommentar von erneut ermutigenden Resultaten des Immobilien-Portalbetreibers. Das Umsatzwachstum habe leicht über den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sei nach oben eingeengt worden. Letzteres entspreche allerdings bereits den Erwartungen.
Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Scout24 konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 98,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,52 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 39.616 Scout24-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 17,4 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
