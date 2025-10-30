DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.629 -1,4%Bitcoin92.399 -2,6%Euro1,1563 -0,4%Öl64,86 -0,1%Gold4.024 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung
Ripple tritt Fed-Task-Force bei - XRP vor nächstem Kursschub? Ripple tritt Fed-Task-Force bei - XRP vor nächstem Kursschub?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notenbanken im Blick

Darum notiert der Euro zum Dollar stabil

30.10.25 20:10 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum der Euro sich kaum zum Dollar bewegt | finanzen.net

Der Euro hat sich am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt.

Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1567 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1550 (Mittwoch: 1,1636) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8658 (0,8594) Euro.

Die Aussagen von Powell vom Vortag stützten den Dollar. Der US-Notenbankchef dämpfte die Hoffnung auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", hatte er gesagt. Analysten sind bisher hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell sagte zudem, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die nächste Zinsentscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben habe.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, Winiki / Shutterstock.com