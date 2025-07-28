DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,6%Nas23.865 +0,2%Bitcoin74.652 +0,6%Euro1,1944 -0,8%Öl68,59 +1,3%Gold5.390 +4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed lässt Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro bleibt unter 1,20 US-Dollar - Kaum Reaktion auf Fed-Zinsentscheid

28.01.26 21:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Zinsentscheidung hat den Euro am Mittwoch im amerikanischen Handel nur wenig bewegt. Nach dem deutlichen Kursanstieg am Vortag fiel die Gemeinschaftswährung zur Wochenmitte wieder unter 1,20 US-Dollar und blieb nach der Zinsentscheidung mit zuletzt 1,1930 Dollar auch darunter. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1974 (Dienstag: 1,1929) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8351 (0,8382) Euro gekostet.

Die US-Notenbank veränderte wie erwartet ihre Leitzinsen nicht. Die Zinsspanne bleibt bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Die Notenbank steht weiter unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit endet im Mai.

Die Zinsentscheidung an sich sei keine Überraschung, die Anpassung der schriftlichen Formulierung zum Arbeitsmarkt aber schon, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. So sei das Downside Risiko ersatzlos gestrichen worden und die zusätzliche Betonung einer Stabilisierung mache eine Zinssenkung während der verbleibenden Amtszeit von Jerome Powell noch unwahrscheinlicher. Marktteilnehmer müssten wohl mindestens bis zur ersten Sitzung unter einem Nachfolger im Juni warten./ajx/he