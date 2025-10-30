DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -3,5%Nas23.740 -0,9%Bitcoin93.118 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.001 +1,4%
ROUNDUP: Merck & Co hebt nach überraschend gutem Quartal erneut Gewinnziel an

30.10.25 16:45 Uhr
RAHWAY (dpa-AFX) - Beim US-Pharmakonzern Merck & Co (Merck) kommen die Geschäfte wieder in Gang. Nach einem schwachen zweiten Quartal lief es im dritten Jahresviertel unerwartet gut. Dies verdankte Merck unter anderem seinem Hoffnungsträger, der Impfung Capvaxive gegen Lungenentzündung. Aber auch wegen stark gesunkener Kosten schoss der Gewinn unter dem Strich um 83 Prozent auf fast 5,8 Milliarden US-Dollar nach oben.

Konzernchef Robert Davis schaut nun noch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Er rechnet sich etwas mehr Gewinn aus als bisher, den Umsatzausblick kürzte der Manager allerdings leicht. Am Donnerstag legten die Merck-Papiere im New Yorker Handel zuletzt um ein halbes Prozent zu.

Wie der Konzern in Rahway mitteilte, soll der bereinigte Gewinn je Aktie nun bei 8,93 bis 8,98 Dollar herauskommen. Nach einer Senkung im April hatte Ricks die Prognose bereits im Sommer wieder angehoben - zuletzt standen 8,87 bis 8,97 Dollar im Plan. 2024 hatte Merck auf bereinigter Basis 7,65 Dollar je Aktie verdient und knapp 64,2 Milliarden Dollar erlöst. Für 2025 passte Ricks nun das Ziel auf 64,5 bis 65 Milliarden Dollar an, statt der zuvor erwarteten 64,3 bis 65,3 Milliarden.

Für das dritte Quartal vermeldete der Pharmahersteller ein Umsatzplus von 4 Prozent auf 17,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Der wichtigste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda, kam auf einen Umsatz von gut acht Milliarden Dollar, enttäuschte allerdings die Markterwartungen.

Dem Konzern steht beim Blockbuster Keytruda wegen der ab 2028 auslaufenden Patente zunehmende Konkurrenz durch Nachahmermittel ins Haus. Daher richten sich die Blicke auf Capvaxive, eine noch recht junge Impfung von Merck gegen Lungenentzündung. Das Vakzin konkurriert gegen Prevnar, das wiederum einer der größten Kassenschlager des US-Wettbewerbers Pfizer ist.

Kenner trauen Capvaxive wegen seiner in Studien belegten höheren Wirksamkeit zu, Prevnar den Rang abzulaufen und der bevorzugte Impfstoff zu werden. Im vergangenen Quartal konnte Merck die Erlöse mit Capvaxive von 47 auf 244 Millionen Dollar stark steigern und toppte damit die Erwartungen am Markt./tav/err/jha/he

