Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Vormittag zu
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 262,10 CHF.
Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 262,10 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 263,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,30 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 28.511 Aktien.
Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 11,52 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 267,71 CHF angegeben.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,81 CHF je Aktie.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
