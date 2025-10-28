DAX24.292 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,83 -1,4%Gold3.926 -1,6%
Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagmittag schwächer

28.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 263,80 CHF nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
264,30 CHF -3,10 CHF -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 263,80 CHF. Bei 263,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,40 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.005 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 18,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,09 Prozent.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 267,71 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,81 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG

