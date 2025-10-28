Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 263,80 CHF nach.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 263,80 CHF. Bei 263,50 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,40 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.005 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 18,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,09 Prozent.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 267,71 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,81 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

