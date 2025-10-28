Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 267,80 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 267,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 267,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.773 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,18 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,71 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

