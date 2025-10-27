DAX24.259 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Montagvormittag ein

27.10.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Montagvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 268,80 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 268,80 CHF abwärts. Bei 268,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 268,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 40.383 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 15,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 270,29 CHF je Roche-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,83 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

