Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Montagmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 264,60 CHF.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 264,60 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 263,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 268,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 325.858 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,59 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Abschläge von 12,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 270,29 CHF angegeben.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht
Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen