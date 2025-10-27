Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Montagmittag ausgebremst

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 264,60 CHF.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 264,60 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 263,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 268,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 325.858 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,59 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Abschläge von 12,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 270,29 CHF angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

