Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 263,50 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 263,50 CHF nach. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 262,70 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 267,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 320.942 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 19,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 13,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,71 CHF je Roche-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,81 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei