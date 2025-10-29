DAX24.270 ±-0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,70 +0,4%Gold4.020 +2,0%
Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochmittag fester

29.10.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 261,70 CHF zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
261,60 CHF 0,50 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 261,70 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 263,00 CHF. Bei 262,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.433 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,39 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,89 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 267,71 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,81 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Roche-Aktie im Minus: Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
13.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen