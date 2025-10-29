Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochmittag fester

Roche im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 261,70 CHF zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 261,70 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 263,00 CHF. Bei 262,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.433 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,39 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,89 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 267,71 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,81 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

